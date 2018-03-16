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Глава «Югры» прокомментировал тяжбы с ЦБ
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Глава «Югры» прокомментировал «Коммерсант FM» тяжбы с ЦБ 

Lenta.ru 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент банка «Югра» Алексей Нефедов назвал безосновательным решение Девятого арбитражного апелляционного суда Москвы, оставившего 15 марта в силе решение московского арбиража, признавшего законным отзыв лицензии у банка. Об этом он заявил в интервью «Коммерсантъ FM».
«Мы считаем, что отзыв банковской лицензии у нашей кредитной организации на самом деле не имел под собой никаких оснований, физически не было того падения капитала, который Банк России рассчитывает для того, чтобы признать недействительной банковскую лицензию у кредитной организации», — сказал он.
Он добавил, что предвзятое отношение регулятора к банку «Югра» проявилось уже при введении временной администрации — это стало первым шагом к тому, чтобы прийти к вопросу о дальнейшей санации или отзыве лицензии. Нефедов также назвал поспешным решения ЦБ по отзыву лицензии, поскольку ситуация в банке, по его мнению, «не несла в реальности ущерба ни вкладчикам, ни кредиторам».
«Почему регулятор принял такое решение? На основании каких-то своих, назовем так, мотивировочных суждений, которые они считают более правильными. Хотя на самом деле обычно работают простые контролеры, которые не занимаются бизнесом, поэтому видят это однобоко — это же не люди, которые зарабатывают деньги, и не люди, которые занимаются бизнесом», — заявил топ-менеджер.
Нефедов добавил, что все еще надеется на справедливое решение арбитражного суда, где в настоящее время находится иск против ЦБ.
15 марта сообщалось о том, что представители банка «Югра» намерены оспорить решение о справедливости отзыва лицензии в кассационной инстанции.
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