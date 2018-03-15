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Производство автотранспорта в Калужской области выросло на 22% в 2017 году
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Производство автотранспорта в Калужской области выросло на 22% в 2017 году 

ТАСС 15 марта 2018
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Предприятия Калужской области в 2017 году увеличили производство автотранспорта на 22%, лекарственных средств — почти на 70%. В целом рост валового регионального продукта составил 4% и достиг 390 млрд рублей, сообщил в четверг в ходе доклада о социально-экономическом развитии Калужской области губернатор региона Анатолий Артамонов.
"В производстве лекарственных средств рост составил 67%, в производстве электрического оборудования — 36%, в производстве автотранспортных средств и компонентов — 22%", — сказал губернатор, уточнив, что в 2017 году промпредприятия региона выпустили продукции на сумму 714,5 млрд рулей, показав лучший результат в ЦФО.
Обрабатывающие отрасли обеспечили прирост объемов производства на 12,8%. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте составляет 34,4%.
"Прошедший год наша область завершила с положительной динамикой по большинству макроэкономических показателей. Объем валового регионального продукта, по предварительной оценке, составил 390 млрд рублей. За год он вырос на 4%, а с 2012 года увеличился более чем на 100 млрд рублей, или на 36,4% в фактических ценах", — добавил глава региона.
Индекс промышленного производства промпредприятий региона составил 112,3% при среднероссийском значении 101%, таким образом, Калужская область заняла по этому показателю десятое место по стране.
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