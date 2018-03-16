Россия в текущем сельхозгоду планирует экспортировать 50-52 млн тонн зерна

"Оценка портовых мощностей была максимум 36 миллионов тонн, из-за этого была паника. Но мы сейчас видим — 50-52 (миллиона тонн) в (нынешнем) сельхозгоду будет экспортировано", — сказал он, выступая на конференции газеты «Ведомости» «Агропромышленные активы: клондайк или неоправданный риск».

Экспорт зерна из России в 2016-2017 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2016 по 30 июня 2017 года) составил рекордные 35,474 миллиона тонн, включая 27,075 миллиона тонн пшеницы. По последнему прогнозу Минсельхоза, экспорт зерна из РФ в текущем сельхозгоду ожидается на уровне около 50 миллионов тонн, из которых до 40 миллионов тонн придется на пшеницу.