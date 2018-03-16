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Россия в текущем сельхозгоду планирует экспортировать 50-52 млн тонн зерна
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Россия в текущем сельхозгоду планирует экспортировать 50-52 млн тонн зерна 

РИА Новости 14 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Россия в текущем сельхозгоду экспортирует 50-52 миллиона тонн зерна, заявил директор департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза Анатолий Куценко.
"Оценка портовых мощностей была максимум 36 миллионов тонн, из-за этого была паника. Но мы сейчас видим — 50-52 (миллиона тонн) в (нынешнем) сельхозгоду будет экспортировано", — сказал он, выступая на конференции газеты «Ведомости» «Агропромышленные активы: клондайк или неоправданный риск».
Экспорт зерна из России в 2016-2017 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2016 по 30 июня 2017 года) составил рекордные 35,474 миллиона тонн, включая 27,075 миллиона тонн пшеницы. По последнему прогнозу Минсельхоза, экспорт зерна из РФ в текущем сельхозгоду ожидается на уровне около 50 миллионов тонн, из которых до 40 миллионов тонн придется на пшеницу.
Куценко пояснил, что объем переходящих запасов зерна и темпы экспорта повлияли на изменение этого прогноза, а дальнейшая корректировка ожиданий объемов экспорта зависит от конъюнктуры. «Пока, предварительно, по предпосылкам ценовым есть положительные сигналы из-за большого недобора урожая кукурузы в Аргентине. Поэтому появится спрос. Украина уже подняла цену на реализацию кукурузы… Ячмень растет дальше безумными показателями», — сказал он, добавив, что прогноз экспорта пшеницы сейчас составляет 36-37 миллионов тонн.
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