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ФАС готова судиться с «Мегафоном» для отмены внутрисетевого роуминга
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ФАС готова судиться с «Мегафоном» для отмены внутрисетевого роуминга 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 мар-РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готова судится с "Мегафоном" для отмены внутрисетевого роуминга, сообщил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.
Ранее в четверг операционный директор «Мегафона» Анна Серебряникова заявила, что компания не планирует снижать цены во внутрисетевом роуминге и будет доказывать их обоснованность.
"Будем судиться. Не просто судиться, я думаю, они понимают, что не выполняют указ президента", — сказал Артемьев.
Ранее в четверг операционный директор «Мегафона» Анна Серебряникова заявила, что компания не планирует снижать цены во внутрисетевом роуминге и будет доказывать их обоснованность.
В начале марта ФАС возбудила дело в отношении «Мегафона» после проверки отчета оператора об отмене внутрисетевого роуминга в РФ. Служба установила, что предложенная оператором стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России необоснованно завышена, введение ежесуточной платы при нахождении абонента за пределами «домашнего» региона также необоснованно. В пресс-службе «Мегафона» указали, что предложенная цена междугородних звонков является среднерыночной. Компания была готова предоставить дополнительные данные.
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