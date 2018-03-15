ФАС готова судиться с «Мегафоном» для отмены внутрисетевого роуминга

Ранее в четверг операционный директор «Мегафона» Анна Серебряникова заявила, что компания не планирует снижать цены во внутрисетевом роуминге и будет доказывать их обоснованность.

"Будем судиться. Не просто судиться, я думаю, они понимают, что не выполняют указ президента", — сказал Артемьев.

Ранее в четверг операционный директор «Мегафона» Анна Серебряникова заявила, что компания не планирует снижать цены во внутрисетевом роуминге и будет доказывать их обоснованность.