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На электронные торги в Москве выставлен 100% пакет акций компании «Возрождение»
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На электронные торги в Москве выставлен 100% пакет акций компании «Возрождение» 

Агентство «Москва» 15 марта 2018
100% пакет акций компании «Возрождение», собственником которого является ПАО «Завод имени И. А. Лихачева» (АМО ЗИЛ) выставили на электронный аукцион в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента конкурентной политики.
«Актив включает в себя 29 земельных участков, расположенных в Можайском районе Московской области в 140 км от МКАДа. Общая площадь активов составляет более 1 тыс. 800 га», — поясняется в сообщении.
Стоимость актива составляет 110,9 млн руб. Отмечается, что ранее пакет акций был выставлен на торги дороже, стоимостью в 123 млн руб.
«Пул земельных участков в 1 тыс. 800 га в первую очередь заинтересует крупные агропромышленные и сельскохозяйственные холдинги для растениеводства и животноводства, так как включает крупные земельные наделы в экологически чистом Можайском районе Московской области. Также пулом могут заинтересоваться инвестиционно-финансовые группы, готовые привлечь инвесторов в развитие различных участков для размещения дачных и садоводческих хозяйств, коттеджных поселков, туристических баз и домов отдыха, сельскохозяйственных производств. За счет развития этих территорий будут созданы новые рабочие места для жителей местных сел и деревень», — приводятся в материале слова ведущего аналитика ЦИАН Александра Пыпина.
Заявки для участия в аукционе принимаются до 12 апреля. Электронный аукцион пройдет 18 апреля 2018 г.
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