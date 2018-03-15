На электронные торги в Москве выставлен 100% пакет акций компании «Возрождение»

«Актив включает в себя 29 земельных участков, расположенных в Можайском районе Московской области в 140 км от МКАДа. Общая площадь активов составляет более 1 тыс. 800 га», — поясняется в сообщении.

Стоимость актива составляет 110,9 млн руб. Отмечается, что ранее пакет акций был выставлен на торги дороже, стоимостью в 123 млн руб.

Александра Пыпина. «Пул земельных участков в 1 тыс. 800 га в первую очередь заинтересует крупные агропромышленные и сельскохозяйственные холдинги для растениеводства и животноводства, так как включает крупные земельные наделы в экологически чистом Можайском районе Московской области. Также пулом могут заинтересоваться инвестиционно-финансовые группы, готовые привлечь инвесторов в развитие различных участков для размещения дачных и садоводческих хозяйств, коттеджных поселков, туристических баз и домов отдыха, сельскохозяйственных производств. За счет развития этих территорий будут созданы новые рабочие места для жителей местных сел и деревень», — приводятся в материале слова ведущего аналитика ЦИАН

Заявки для участия в аукционе принимаются до 12 апреля. Электронный аукцион пройдет 18 апреля 2018 г.