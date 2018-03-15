ВСМПО-АВИСМА нарастила продажи на 14%

Падение курса доллара при этом привело к снижению экспортной выручки на 9%. Оно было частично скомпенсировано успехами на внутреннем рынке, так что общая выручка сократилась только на 4,9%, составив 72,435 млрд рублей. Чистая прибыль снизилась на 28% — до 19,138 миллиардов. Показатель EBITDA сократился на 22% или на 8,2 миллиарда.

Отметим, что ВСМПО-АВИСМА осталась в числе важнейших налогоплательщиков в Свердловской области . Всего она пополнила федеральный, региональный и муниципальные бюджеты почти на семь миллиардов. Без малого полтора миллиарда было потрачено на исполнение различных социальных обязательств.