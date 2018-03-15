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ВСМПО-АВИСМА нарастила продажи на 14%
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ВСМПО-АВИСМА нарастила продажи на 14% 

РИА «ФедералПресс» 15 марта 2018
Падение курса доллара при этом привело к снижению экспортной выручки на 9%. Оно было частично скомпенсировано успехами на внутреннем рынке, так что общая выручка сократилась только на 4,9%, составив 72,435 млрд рублей. Чистая прибыль снизилась на 28% — до 19,138 миллиардов. Показатель EBITDA сократился на 22% или на 8,2 миллиарда.
Отметим, что ВСМПО-АВИСМА осталась в числе важнейших налогоплательщиков в Свердловской области. Всего она пополнила федеральный, региональный и муниципальные бюджеты почти на семь миллиардов. Без малого полтора миллиарда было потрачено на исполнение различных социальных обязательств.
«ФедералПресс» напоминает, что за девять месяцев прошлого года объем продаж в натуральном выражении вырос на 18,6% по отношению к аналогичному периоду 2016 года.
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