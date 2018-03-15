Китай купил рекордный пакет российской анимации

Компания «Цифровое Телевидение» закрыла сделки по продаже самого большого в истории пакета российской анимации крупнейшим онлайн-кинотеатрам Китая

Сегодня российская медиагруппа «Цифровое Телевидение» закрыла сразу несколько сделок по продаже в Китай прав на самый крупный в истории пул мультипликационных сериалов, объем которого превышает 550 серий, сообщается в пресс-релизе компании.

В ближайшее время их увидят подписчики крупнейших онлайн-кинотеатров Китая: Tencent video, iQIYI и Mango TV, совокупная аудитория которых превышает один миллиард человек в месяц.

Все мультфильмы были адаптированы «Цифровым Телевидением» для продвижения на территории Китая. Их перевели и переозвучили на китайский язык, изменили графику, скорректировали сценарии с учетом культурологических особенностей аудитории страны. Таким образом, китайские партнеры — Tencent, iQIYI и Mango TV — смогут в самое ближайшее время начать демонстрацию российской анимации своим подписчикам.

Ведение переговоров и сопровождение по сделкам осуществлял на международном рынке эксклюзивный дистрибьютор контента «Цифрового Телевидения» компания «Сигнал Медиа».

Крупнейший в Китае онлайн-кинотеатр iQiyi, аудитория которого превышает 500 млн человек в месяц, разместит на своей видеоплатформе 7 мультсериалов: «Ми-ми-мишки», «Лео и Тиг», «Сказочный Патруль», «Волшебный Фонарь», « Аркадий Паровозов спешит на помощь», «Деревяшки», «Четверо в Кубе ».

Корпорация Tencent, входящая в число самых крупных по капитализации медиакомпаний мира, активно развивает в Китае сеть обмена быстрыми сообщениями под названием QQ, систему для передачи текстовых и голосовых сообщений WeChat, а также один из крупнейших онлайн-кинотеатров Tencent video. Ежемесячная аудитория видеоплатформы превышает 450 млн человек.

На своих ресурсах Tencent покажет 10 анимационных сериалов из России : «Ми-ми-мишки», «Бумажки», «Лео и Тиг», «Сказочный Патруль», «С. О. Б. Е. З.», «Волшебный Фонарь», «Аркадий Паровозов спешит на помощь», «Деревяшки», «Четверо в Кубе» и «Герои Энвелла».

«С точки зрения международной стратегии продвижения брендов для нас страны азиатского региона, в которых проживает половина населения Земли, являются приоритетом. И здесь, безусловно, особняком стоит самый крупный в Азии китайский рынок, — комментирует Дмитрий Медников, председатель совета директоров компании «Цифровое Телевидение». — На протяжении двух лет мы готовили к выводу на этот рынок наши бренды, тщательно адаптируя и дублируя их для национальной аудитории. Партнерство с крупнейшими видеоплатформами Китая — это максимально высокая оценка нашей работы. Продажа в Китай онлайн-кинотеатрам с миллиардной аудиторией самого большого пула российских мультфильмов делает это событие историческим для всей индустрии отечественной анимации. Необходимо отметить, что видеоконтент — часть стратегии продвижения наших анимационных брендов. На территории Китая уже доступны и популярны игры для смартфонов и планшетов, созданные по мотивам наших мультфильмов». [/ИСТОРИЯВОПРОСА] «Закрытие сделки с такими видеогигантами, как Tencent video, iQIYI и Mango TV, позволит десяти анимационным брендам получить доступ к аудитории более одного миллиарда человек. Для нас это большой успех и не менее серьезный вызов по продвижению контента на мировом медийном рынке» — сообщил Михаил Ковальчук, генеральный директор компании «Сигнал Медиа». Эти же мультсериалы смогут смотреть более 80 млн активных пользователей интернет-сервиса Mango TV, созданного телекомпаниями Hunan Broadcasting System и Hunan Satellite TV.