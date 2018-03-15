«Роснефть» и власти Приморского края подписали соглашение о сотрудничестве

"Сегодняшнее соглашение позволяет нам увидеть в крае стабильность в подаче топлива, позволяет развивать рабочие места, сотрудничество в социальной сфере", — прокомментировал подписание документа врио губернатора края Андрей Тарасенко

Как отметил главный исполнительный директор «Роснефти» и председатель совета директоров "Интер РАО" Игорь Сечин , Приморский край является одним ключевых регионов для «Роснефти» на Дальнем Востоке. «Дальний Восток и Приморский край, в частности, является стратегическим регионом для компании. За прошлый год мы через морской терминал в Находке перевалили 6 млн тонн нефти на экспорт», — отметил Сечин.

По его словам, реализуемые в Приморье проекты судоверфи «Звезда» и Восточного нефтехимического комплекса уже позволили создать в регионе 2 тыс. рабочих мест. С полной реализацией этих проектов создадут еще 5 тыс. рабочих мест. «Мы участвуем в строительстве жилья. Сейчас введено 150 квартир в Большом Камне… До 2023 будет построено около 7 тыс. квартир», — отметил Сечин. Также «Роснефть» привлекает к своим проектам 50 различных приморских предприятий.

Также Сечин подписал в четверг в Хабаровске соглашение о расширении возможностей участия предприятий региона в закупочных процедурах компании «Роснефть», сообщила пресс-служба правительства Хабаровского края . «В настоящее время в тендерах задействовано 41 предприятие края. Только за последние три года они поставили компании продукции и услуг на сумму свыше 2 млрд рублей. Как отметил Сечин, в перспективе количество совместных сделок может быть существенно увеличено», — говорится в сообщении.

В настоящее время в Хабаровском крае работает делегация специалистов «Роснефти». В частности, они провели совещание по модернизации Комсомольского нефтеперерабатывающего завода, который готовится к началу выпуска топлива по стандарту «Евро-5». Также рассматривается вопрос о развитии в крае сети заправочных станций.