«Роснефть» завершает доработку проекта ВНХК

МОСКВА , 15 марта. / ТАСС /. "Роснефть" завершает доработку проекта Восточной нефтехимической компании (ВНХК) в связи с изменением макроэкономических условий, оценивает инвестиции в 800 млрд рублей, сообщил журналистам глава компании Игорь Сечин

"Дальний Восток является стратегическим регионом для компании, за прошлый год мы через морской терминал экспортировали 6 млн т нефти. В регионе реализуются такие инвестиционные проекты, как «Звезда», ВНХК, завершаем переработку проекта в связи с изменением макроэкономических условий. Суммарные инвестиции только в «Звезду» составляют 200 млрд рублей, по ВНХК, конечно, в разы больше — до 800 млрд рублей", — сказал он.

Сечин добавил, что ближе к осени компания окончательно определимся с конфигурацией ВНХК.

Ранее первый вице-президент компании Павел Федоров сообщал, что «Роснефть» намерена в течение одного-двух лет определиться с партнером по реализации проекта Восточной нефтехимической компании на Дальнем Востоке.

Проект ВНХК предполагает строительство нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса в Приморском крае , планировалось, что он будет реализован «Роснефтью» совместно с китайской компанией ChemChina.

Проект предполагает две очереди — нефтепереработка мощностью 12 млн т в год и нефтехимия мощностью 3,4 млн т в год.

Нефтеперерабатывающий комплекс будет производить автобензин, дизельное топливо, керосин и бункеровочное топливо. Создание нефтехимического комплекса на втором этапе строительства позволит выпускать более 15 марок полиэтиленов и полипропиленов для азиатского рынка.

Общий объем капитальных вложений в строительство очередей составит около 660 млрд рублей. По словам министра энергетики РФ Александра Новака, инвестиции в строительство первых двух очередей ВНХК до 2022 года составят 796 млрд рублей.