ЦБ: Число операций по картам банков РФ в 2017 г выросло более чем на треть

Число операций по картам российских банков в 2017 году выросло более чем на треть, до 24 миллиардов, сообщает регулятор

"Операции по картам, выпущенным банками России , в 2017 году выросли более чем на треть. Всего за 2017 год было совершено 24 миллиарда операций по платежным картам на общую сумму 63,4 триллиона рублей", — говорится в сообщении.

При этом карты все чаще используются именно для оплаты небольших покупок, о чем говорит снижение среднего чека до 902 рублей в 2017 году с 949 рублей годом ранее, отмечает регулятор.

Всего на конец 2017 года в России был выпущен 271 миллион платежных карт против 254,7 миллиона годом ранее (рост на 6,4%).