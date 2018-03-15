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ЦБ: Число операций по картам банков РФ в 2017 г выросло более чем на треть
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ЦБ: Число операций по картам банков РФ в 2017 г выросло более чем на треть 

Прайм 15 марта 2018
Фото: Прайм
Число операций по картам российских банков в 2017 году выросло более чем на треть, до 24 миллиардов, сообщает регулятор.
"Операции по картам, выпущенным банками России, в 2017 году выросли более чем на треть. Всего за 2017 год было совершено 24 миллиарда операций по платежным картам на общую сумму 63,4 триллиона рублей", — говорится в сообщении.
При этом карты все чаще используются именно для оплаты небольших покупок, о чем говорит снижение среднего чека до 902 рублей в 2017 году с 949 рублей годом ранее, отмечает регулятор.
Всего на конец 2017 года в России был выпущен 271 миллион платежных карт против 254,7 миллиона годом ранее (рост на 6,4%).
"Статистика прошлого года демонстрирует усиление тренда, который мы наблюдаем на протяжении последнего времени: количество и объем операций по снятию наличных с карт снижается. Одновременно растут транзакции по оплате товаров и услуг, в том числе совершаемые по картам «Мир», по которым почти 65% операций приходится именно на платежи. Это свидетельствует о том, что банковские карты становятся все более востребованным платежным инструментом и прочно входят в повседневное использование гражданами нашей страны", — приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя Банка России Ольги Скоробогатовой.
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