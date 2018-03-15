Сечин: инвестиции в ССК «Звезда» — 200 млрд рублей

Москва, 15 марта — «Вести. Экономика». Глава «Роснефти» Игорь Сечин сегодня впервые назвал уточненную сумму инвестиций в судостроительный комплекс «Звезда» — 200 млрд руб. Это на 54,5 млрд руб. больше прошлогодней оценки проекта.

ССК «Звезда» строится на мощностях завода «Звезда» по модернизации подлодок.

В начале 2017 г. стоимость строительства новой верфи оценивалась в 145,5 млрд руб. «Суммарные инвестиции в „Звезду“ составляют 200 млрд руб.», — отметил Сечин сегодня. Судостроительный комплекс «Звезда» (ООО «ССК „Звезда“) строится с 1 сентября 2016 г. в городе Большой Камень Приморского края. Проект реализуют „Роснефтегаз“, НК „Роснефть“ и „Газпромбанк“. Новая верфь заложена на мощностях дальневосточного завода (ДВЗ) „Звезда“. ДВЗ специализируется на ремонте, переоборудованию и модернизации кораблей атомных подводных ракетоносцев. На базе завода „Звезда“ создается первая в России верфь крупнотоннажного судостроения мощностью переработки до 330 тыс. тонн стали в год. В ближайшие годы здесь должна появиться крупнейшая в России верфь гражданского судостроения, способная выпускать линейку средне— и крупнотоннажных судов и морской техники, включающей танкеры, газовозы, элементы буровых платформ, суда снабжения и сейсморазведки. Поэтапный ввод в эксплуатацию всего комплекса производств ССК „Звезда“ будет завершен к концу 2024 г.8 сентября 2017 г. началась закладка судов на строящейся верфи ССК „Звезда“ в городе Большой Камень, сообщали ранее „Вести. Экономика“. По заказу компании „Роснефть“ были заложены многофункциональные суда снабжения усиленного ледового класса „Владимир Мономах“, „Александр Невский“, „Екатерина Великая“ и „Святая Мария“.