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Рубль может рассчитывать на поддержку экспортеров лишь в последнюю неделю марта, — Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка «Зенит»
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Рубль может рассчитывать на поддержку экспортеров лишь в последнюю неделю марта, — Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка «Зенит» 

Прайм 15 марта 2018
Фото: Прайм
Нефтяной рынок в приоритете, и здесь инвесторы вновь не могут разобраться с драйверами.
Политические перестановки в администрации президента США увеличивают вероятность выхода из иранского соглашения, что поддерживает котировки, однако продолжающийся рост добычи в Штатах является более значимым фактором.
Старт налогового периода пока не окажет влияния на рубль, однако объем основных платежей значительно больше в текущем месяце, поэтому рубль может рассчитывать на поддержку экспортеров лишь в последнюю неделю марта.
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