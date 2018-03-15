Топ-менеджер АФК «Система» по финансам Андрей Каменский назначен и.о. вице-президента по финансам МТС

Топ-менеджер АФК «Система» по финансам и экономике Андрей Каменский назначен исполняющим обязанности вице-президента по финансам МТС , сообщила пресс-служба мобильного оператора.

МТС сообщил «о назначении Андрея Каменского исполняющим обязанности вице-президента по финансам, инвестициям, слияниям и поглощениям, — сообщила пресс-служба МТС. — Вопрос о назначении Андрея Каменского на должность члена правления, вице-президента МТС по финансам, инвестициям, слияниям и поглощениям на постоянной основе будет рассмотрен на очередном заседании Совета директоров МТС».