Топ-менеджер АФК «Система» по финансам Андрей Каменский назначен и.о. вице-президента по финансам МТС 

Топ-менеджер АФК «Система» по финансам и экономике Андрей Каменский назначен исполняющим обязанности вице-президента по финансам МТС, сообщила пресс-служба мобильного оператора.
МТС сообщил «о назначении Андрея Каменского исполняющим обязанности вице-президента по финансам, инвестициям, слияниям и поглощениям, — сообщила пресс-служба МТС. — Вопрос о назначении Андрея Каменского на должность члена правления, вице-президента МТС по финансам, инвестициям, слияниям и поглощениям на постоянной основе будет рассмотрен на очередном заседании Совета директоров МТС».
Ранее он занимал должность исполнительного вице-президента по финансам и экономике ПАО «АФК „Система“», а в период с 1997 по 2011 год — руководящие посты в области финансов в компаниях Торговый дом «Перекресток», «Сан ИнБев», ИНГ Банк (Евразия) .