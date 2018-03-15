НБД-Банк вошел в список банков, предоставляющих гарантию на уплату налогов

«Согласно Налоговому кодексу, банк имеет право погасить задолженность клиента перед налоговым органом в случае, если предприниматель не может сделать это по каким-то причинам в установленные сроки. Это можно реализовать при помощи банковской гарантии. Отмечу, что основная деятельность НБД-Банка уже более 25 лет направлена на содействие и помощь в развитии малого и среднего бизнеса. Включив НБД-Банк в перечень банков, предоставляющих гарантию на уплату налогов, Министерство финансов дало высокую оценку надежности нашей организации, и предоставило дополнительный инструмент поддержки предпринимателей», — подчеркнул начальник управления по развитию филиальной сети НБД-Банка Андрей Ардабьевский.

Напомним, что для включения в перечень, банк должен соответствовать ряду требований: