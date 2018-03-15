НБД-Банк вошел в список банков, предоставляющих гарантию на уплату налогов 

Министерство финансов РФ опубликовало перечень банков, соответствующих требованиям пункта 3 статьи 74.1 Налогового кодекса РФ по состоянию на 1 февраля 2018 года. ПАО «НБД-Банк» вошел в утвержденный список кредитных организаций. Всего в перечне 279 банков.
«Согласно Налоговому кодексу, банк имеет право погасить задолженность клиента перед налоговым органом в случае, если предприниматель не может сделать это по каким-то причинам в установленные сроки. Это можно реализовать при помощи банковской гарантии. Отмечу, что основная деятельность НБД-Банка уже более 25 лет направлена на содействие и помощь в развитии малого и среднего бизнеса. Включив НБД-Банк в перечень банков, предоставляющих гарантию на уплату налогов, Министерство финансов дало высокую оценку надежности нашей организации, и предоставило дополнительный инструмент поддержки предпринимателей», — подчеркнул начальник управления по развитию филиальной сети НБД-Банка Андрей Ардабьевский.
Напомним, что для включения в перечень, банк должен соответствовать ряду требований:
иметь лицензию на осуществление банковских операций, и вести банковскую деятельность в течение не менее пяти лет;иметь собственные средства в размере не менее одного миллиарда рублей;соблюдать обязательные нормативы, предусмотренные Федеральным законом N86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».