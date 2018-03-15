Инвестиции в экономику Калмыкии за пять лет выросли вдвое

МОСКВА , 15 марта. / ТАСС /. Объем инвестиций в экономику Калмыкии за пять лет вырос более чем в два раза и составил 12,7 млрд рублей. Положительная динамика будет продолжена — в этом году рост инвестиций ожидается на уровне 15%, сообщил в четверг глава республики Алексей Орлов

"За последние пять лет инвестиции в основной капитал республики выросли более чем вдвое — с 6 млрд до 12,7 млрд рублей по оценкам 2017 года. Пик основных инвестиций в основной капитал пришелся на 2014-2015 гг. и достигал 22 млрд рублей", — сказал Орлов, выступая с ежегодным обращением к депутатам Народного хурала (парламента).

Глава республики отметил, что в Калмыкии есть все необходимое, чтобы продолжить положительную динамику по привлечению инвестиций.

В частности, на инвестиционном форуме в Сочи подписали соглашение по развитию солнечной энергетики на 3,6 млрд рублей.

Также, по информации пресс-службы главы Калмыкии, рост инвестиций ожидается за счет строительства мясоперерабатывающего комплекса, откормочных цехов, создания мусоросортировочного комплекса и реализации нефтяных проектов компаний "Лукойл" , «КТК» и «Ритэк».

Орлов отметил, что в целях улучшения бизнес-среды в республике реализуются 12 дорожных карт.

По его словам, уже сокращены сроки на получение разрешения на строительство с 210 до 83 дней [среднее значение по стране — 147 дней]. Кроме того, муниципальные районы, которые будут демонстрировать лучшие показатели по привлечению инвесторов и реализации инвестпроектов, будут поощряться из республиканского бюджета.

"Мы ожидаем, что в общей сложности объем инвестиций будет увеличен как минимум на 15% в этом году, в дальнейшем — рост ожидаем около 12-15% по году", — добавил Орлов.

Ранее сообщалось, что доходы Калмыкии в 2018 году составят почти 11 млрд рублей, расходы — около 11,2 млрд рублей, дефицит — порядка 156 млн рублей.