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В 2019 году будет построен новый колбасный завод «Тавр»
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В 2019 году будет построен новый колбасный завод «Тавр» 

Деловое сообщество 15 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Южно-Батайском индустриальном парке Ростовской области появится новый колбасный завод «Тавр». Об этом сообщает «Группа Агроком», в которую входит предприятие. Объем инвестиций в реализацию проекта составит 3 млрд руб, производство будет перенесено на новое место во второй половине 2019 года. В сутки новый завод сможет производить 150 тонн продукции, также будет увеличен объем изготовления полуфабрикатов. «Реализация всех этапов проекта предполагает строительство не только мощного современного мясоперерабатывающего комбината, но и крупного логистического комплекса, который потребует дополнительных инвестиций, объем которых составит от 1,5 до 2 млрд рублей», — рассказал генеральный директор ООО «Группа Агроком» Сергей Сапотницкий. Напомним, ранее стало известно, что в Южно-Батайском индустриальном парке появится также завод по производству высокобарьерной пленки для упаковки скоропортящихся пищевых продуктов «Атлантис-Пак», который также входит в «Группу Агроком». Инвестиции в реализацию проекта составляют 3,4 млрд руб, на производстве будет работать 150 человек. Отметим, что по данным компании, в прошлом году объем производства ГК «Тавр» составил более 42 тыс. тонн колбасных изделий и полуфабрикатов.
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