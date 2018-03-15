Решение ФАС по делу Газпрома и СВГК устояло в апелляции

Напомним, в декабре 2016 г. Федеральная антимонопольная служба возбудила административное дело по заявлению ООО «Средневолжская газовая компания» (СВГК). Компания посчитала незаконным соглашение между властями региона и входящими в структуру Газпрома компаниями, действующее с 2010 года.

В частности, соглашение предусматривает строительство дублирующего источника газоснабжения для ТЭЦ ВАЗа, являющегося крупнейшим потребителем в регионе. ФАС посчитала, что эти работы могут привести к устранению с рынка газоснабжения ООО «СВГК», к сетям которого в настоящее время подключен этот объект.

"Соглашение между органами исполнительной власти и ПАО «Газпром» предусматривало строительство дублирующих объектов газоснабжения к уже подключенным абонентам, то есть перевод абонентов от «независимых» газораспределительных организаций к газораспределительным организациям, входящим в группу ПАО «Газпром», — заявляли в пресс-службе ФАС России.

В мае 2017 г. антимонопольная служба признала губернатора Самарской области , региональное минэнерго , ПАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз» нарушившими закон «О защите конкуренции» и выдала им предписание об устранении выявленных нарушений в течение трех месяцев. Однако все стороны конфликта, за исключением СВГК, посчитали решение и предписание ФАС незаконным и для его обжалования обратились в Арбитражный суд Москвы . Все заявления были объединены судом в одно производство, в рамках которого суд в ноябре прошлого года отказал сразу всем заявителям в удовлетворении их требований.

Суд пришел к выводу, что заключение и реализация соглашения между региональными властями и структурами ПАО «Газпром» «не обусловлено какими-либо объективными причинами и не имеет под собой технической, экономической или иной необходимости», а его единственной реальной целью «устранение СВГК с рынка оказания услуг по транспортировке газа на территории Ставропольского района и Тольятти ».

Это решение оставил в силе 9 арбитражный апелляционный суд.