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Решение ФАС по делу Газпрома и СВГК устояло в апелляции
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Решение ФАС по делу Газпрома и СВГК устояло в апелляции 

Волга Ньюс 15 марта 2018
Напомним, в декабре 2016 г. Федеральная антимонопольная служба возбудила административное дело по заявлению ООО «Средневолжская газовая компания» (СВГК). Компания посчитала незаконным соглашение между властями региона и входящими в структуру Газпрома компаниями, действующее с 2010 года.
В частности, соглашение предусматривает строительство дублирующего источника газоснабжения для ТЭЦ ВАЗа, являющегося крупнейшим потребителем в регионе. ФАС посчитала, что эти работы могут привести к устранению с рынка газоснабжения ООО «СВГК», к сетям которого в настоящее время подключен этот объект.
"Соглашение между органами исполнительной власти и ПАО «Газпром» предусматривало строительство дублирующих объектов газоснабжения к уже подключенным абонентам, то есть перевод абонентов от «независимых» газораспределительных организаций к газораспределительным организациям, входящим в группу ПАО «Газпром», — заявляли в пресс-службе ФАС России.
В мае 2017 г. антимонопольная служба признала губернатора Самарской области, региональное минэнерго, ПАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз» нарушившими закон «О защите конкуренции» и выдала им предписание об устранении выявленных нарушений в течение трех месяцев. Однако все стороны конфликта, за исключением СВГК, посчитали решение и предписание ФАС незаконным и для его обжалования обратились в Арбитражный суд Москвы. Все заявления были объединены судом в одно производство, в рамках которого суд в ноябре прошлого года отказал сразу всем заявителям в удовлетворении их требований.
Суд пришел к выводу, что заключение и реализация соглашения между региональными властями и структурами ПАО «Газпром» «не обусловлено какими-либо объективными причинами и не имеет под собой технической, экономической или иной необходимости», а его единственной реальной целью «устранение СВГК с рынка оказания услуг по транспортировке газа на территории Ставропольского района и Тольятти».
Это решение оставил в силе 9 арбитражный апелляционный суд.
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