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Британия ищет пути диверсификации источников закупки газа: нейтрально для «Газпрома», — Аналитики ВТБ Капитал
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Британия ищет пути диверсификации источников закупки газа: нейтрально для «Газпрома», — Аналитики ВТБ Капитал 

Прайм 15 марта 2018
Фото: Прайм
В настоящий момент на долю Великобритании приходится порядка 9% ежегодного европейского экспорта Газпрома.
Однако прозвучавшее заявление мы не склонны расценивать как реальную угрозу экспортным операциям Газпрома в кратко— и среднесрочной перспективе. Как показывает практика, Великобритания всегда ищет пути для минимизации расходов на газ, и едва ли заставит своих потребителей переплачивать только ради того, чтобы не закупать газ у России. Поэтому с фундаментальной точки зрения данная новость представляется нейтральной для Газпрома, хотя в общем объеме негативного шума вокруг компании она может оказать дополнительное давление на инвестиционную привлекательность акций.
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