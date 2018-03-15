В Ростовской области компания построит мясокомбинат за 3 млрд рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 марта. / ТАСС /. Мясоперерабатывающая компания «Тавр» (входит в многоотраслевой холдинг бизнесмена Ивана Саввиди «Группу Агроком») построит ко второй половине 2019 года новый комбинат в Ростовской области за 3 млрд рублей. Об этом в четверг сообщает управление корпоративных коммуникаций «Группы Агроком».

"В апреле стартуют подготовительные работы по началу строительства нового мясоперерабатывающего комбината. Предприятие планируется построить в Южно-Батайском индустриальном парке Ростовской области. Планируемый запуск нового производства — вторая половина 2019 года. Объем инвестиций — около 3 млрд рублей", — говорится в сообщении компании.

Проект реализуют в три этапа, во время первого планируется перенос действующего ростовского колбасного завода «Тавр» в батайскую промзону. Расчетная мощность первого этапа производственного комплекса составит 150 тонн продукции в сутки. Также значительно увеличат мощности по производству полуфабрикатов.

По словам генерального директора ООО «Группа Агроком» Сергея Сапотницкого, в рамках реализации проекта планируется строительство логистического центра.

"Реализация всех этапов проекта предполагает строительство не только мощного современного мясоперерабатывающего комбината, но и крупного логистического комплекса, который потребует дополнительных инвестиций, объем которых составит от 1,5 до 2 млрд рублей", — цитирует пресс-служба слова Сапотницкого.