В Ростовской области компания построит мясокомбинат за 3 млрд рублей 

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 марта. /ТАСС/. Мясоперерабатывающая компания «Тавр» (входит в многоотраслевой холдинг бизнесмена Ивана Саввиди «Группу Агроком») построит ко второй половине 2019 года новый комбинат в Ростовской области за 3 млрд рублей. Об этом в четверг сообщает управление корпоративных коммуникаций «Группы Агроком».
"В апреле стартуют подготовительные работы по началу строительства нового мясоперерабатывающего комбината. Предприятие планируется построить в Южно-Батайском индустриальном парке Ростовской области. Планируемый запуск нового производства — вторая половина 2019 года. Объем инвестиций — около 3 млрд рублей", — говорится в сообщении компании.
Проект реализуют в три этапа, во время первого планируется перенос действующего ростовского колбасного завода «Тавр» в батайскую промзону. Расчетная мощность первого этапа производственного комплекса составит 150 тонн продукции в сутки. Также значительно увеличат мощности по производству полуфабрикатов.
По словам генерального директора ООО «Группа Агроком» Сергея Сапотницкого, в рамках реализации проекта планируется строительство логистического центра.
"Реализация всех этапов проекта предполагает строительство не только мощного современного мясоперерабатывающего комбината, но и крупного логистического комплекса, который потребует дополнительных инвестиций, объем которых составит от 1,5 до 2 млрд рублей", — цитирует пресс-служба слова Сапотницкого.
Группа компаний «Тавр» — предприятие мясоперерабатывающей отрасли на юге России. В 2017 году объем производства группы составил более 42 тыс. тонн колбасных изделий и полуфабрикатов. География продаж — ЮФО, СКФО, Самарская, Ленинградская, Московская области, Крым, Санкт-Петербург, Белгород, Брянск, Абхазия, Казахстан.