Миру угрожает глобальный кризис 

РИА Новости сообщило о новом глобальном кризисе, который назревает в мировой экономике. По версии агентства, глобальная финансовая катастрофа угрожает миру из-за высокого уровня закредитованности правительств, предприятий и населения.
Аналитики Банка международных расчетов считают, что больше остальных долговым рискам подвержены Китай, Гонконг и Канада. Канадцы должны банкам более 1,8 триллиона долларов: на одного жителя страны без учета ипотеки приходится 22,8 тысячи долларов долговых обязательств.
Кроме того, по мнению экспертов, кредитные пузыри угрожают экономикам Бельгии, Южной Кореи, Австралии и США. У Вашингтона долг в 21 триллион долларов, отмечает РИА Новости. При этом глобальный долг всех стран мира, включающий долги корпораций и домохозяйств, за 17 лет почти утроился и превысил 233 триллиона долларов.
«Спровоцированная инфляция или просто списание долгов могут привести к невиданной глобальной финансовой катастрофе», — заявили эксперты Банка международных расчетов.
По мнению аналитиков, глобальный долг растет так быстро из-за «сверхнизких» ставок Федеральной резервной системы США, Европейского центрального банка и других регуляторов. Они начали снижать ставки на фоне кризиса 2008 года, чтобы поддержать национальные экономики.
Зампред Банка России Константин Корищенко пояснил, что, если регуляторы повысят ставки (ФРС в 2018 году хочет повысить их несколько раз), стоимость кредитов вырастет, а у заемщиков начнутся серьезные проблемы. Инициатива президента США Дональда Трампа по снижению налогового бремени для корпораций также увеличит дефицит американского бюджета.
Одним из немногих способов борьбы с приближающимся кризисом эксперты назвали объединение усилий международных организаций — G20, ООН и других.
К 1 января 2018 года внешний долг России составил 529,1 миллиарда долларов. Большая его часть приходится на корпоративный и банковский секторы. За год долг вырос на 2,9 процента.