Миру угрожает глобальный кризис

РИА Новости сообщило о новом глобальном кризисе, который назревает в мировой экономике. По версии агентства, глобальная финансовая катастрофа угрожает миру из-за высокого уровня закредитованности правительств, предприятий и населения.

Гонконг и Аналитики Банка международных расчетов считают, что больше остальных долговым рискам подвержены Китай Канада . Канадцы должны банкам более 1,8 триллиона долларов: на одного жителя страны без учета ипотеки приходится 22,8 тысячи долларов долговых обязательств.

Южной Кореи, Австралии и Кроме того, по мнению экспертов, кредитные пузыри угрожают экономикам Бельгии США . У Вашингтона долг в 21 триллион долларов, отмечает РИА Новости. При этом глобальный долг всех стран мира, включающий долги корпораций и домохозяйств, за 17 лет почти утроился и превысил 233 триллиона долларов.

«Спровоцированная инфляция или просто списание долгов могут привести к невиданной глобальной финансовой катастрофе», — заявили эксперты Банка международных расчетов.

Зампред Банка России Константин Корищенко пояснил, что, если регуляторы повысят ставки (ФРС в 2018 году хочет повысить их несколько раз), стоимость кредитов вырастет, а у заемщиков начнутся серьезные проблемы. Инициатива президента США Дональда Трампа по снижению налогового бремени для корпораций также увеличит дефицит американского бюджета.

Одним из немногих способов борьбы с приближающимся кризисом эксперты назвали объединение усилий международных организаций — G20, ООН и других.