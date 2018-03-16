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Денежный рынок: корсчета неожиданно выросли, — Ирина Лебедева, аналитик ФК «Уралсиб»
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Денежный рынок: корсчета неожиданно выросли, — Ирина Лебедева, аналитик ФК «Уралсиб» 

Прайм 15 часов назад
Фото: Прайм
Рост корсчетов удивителен не только потому, что банковские депозиты практически не изменились, но и потому, что вчера наступил срок платежей во внебюджетные фонды, которые, по нашим оценкам, могли достичь 700 млрд руб. Правда, часть из них (не менее 150 млрд руб.) была проведена накануне, но все-таки значительный объем средств должен был покинуть банковскую систему именно вчера. Источник поступлений в банковскую систему пока неясен, но, скорее всего, это резко увеличившиеся расходы бюджета, которые не только сумели компенсировать отток средств во внебюджетные фонды, но и обеспечили чистый приток почти в 0,5 трлн руб.
Поступление столь значительного объема денег из бюджета (не менее 850–900 млрд руб.) в один день — крайне редкое событие, но, судя по всему, оно не стало сюрпризом для ЦБ. Во— первых, регулятор в прогнозе поступления ликвидности на эту неделю ждал притока из бюджета на 668 млрд руб., что, учитывая выплаты в бюджет, нехарактерно. Во-вторых, Центробанк в среду привлек средства на двухдневные депозиты в рамках аукциона тонкой настройки, опять-таки проигнорировав платежи в соцфонды. Тем не менее пока неясно, с чем связан такой всплеск расходов. Неудивительно, что в подобной ситуации ЦБ вновь объявил о проведении депозитного аукциона тонкой настройки, причем лимит был повышен до 920 млрд руб. Предложение со стороны банков также вырастет.
Спрос на валютном депозитном аукционе Казначейства составил 0,7 млрд долл.
Лимит был установлен на уровне 1,0 млрд долл., средства размещены на 12 дней. Конкуренции на этих аукционах пока не наблюдается, но спрос со стороны кредитных организаций на валютное фондирование ЦБ остается значительным и, вполне вероятно, в ближайшие месяцы будет только расти. Ставка на этих аукционах по-прежнему вполне привлекательная, даже учитывая, что эти депозиты попадают под обязательные резервные требования. Однако она может вырасти в случае возникновения дефицита иностранной валюты на внутреннем рынке.
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