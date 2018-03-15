Ещё
Москва может получить 8,5 млрд долларов от перехода на безналичные платежи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москва может получить 8,5 млрд долларов от перехода на безналичные платежи 

Банки.ру 15 марта 2018
В Москве совокупная потенциальная выгода от перехода на безналичные платежи составит 8,5 млрд долларов. Об этом сообщила глава Visa в России Екатерина Петелина, презентуя исследование «Безналичные города».
«Это совокупная выгода для потребителей, бизнеса и государства. У потребителей помимо безопасности и экономии времени появляется возможность получать проценты на деньги на своих счетах, у бизнеса — возрастают обороты, у государства — налоговые поступления», — рассказала Петелина.
Она также указала, что результатом перехода на безналичные платежи становятся и косвенные выгоды: рост туризма, развитие электронной коммерции, рост среднего класса и т. п.
Банки.ру: последние новости
АктивКапитал Банк внес изменения в линейку вкладов Экс-предправления «Югры»: никто не верит в частные банки Deutsche Bank выплатил 2,3 млрд евро бонусов за 2017 год
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля406
Джонсон отказался пожимать руку послу России320
Порошенко предложили заткнуться в ответ95
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе39
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня33
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение