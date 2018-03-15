Москва может получить 8,5 млрд долларов от перехода на безналичные платежи

Москве совокупная потенциальная выгода от перехода на безналичные платежи составит 8,5 млрд долларов. Об этом сообщила глава Visa в России Екатерина Петелина, презентуя исследование «Безналичные города».

«Это совокупная выгода для потребителей, бизнеса и государства. У потребителей помимо безопасности и экономии времени появляется возможность получать проценты на деньги на своих счетах, у бизнеса — возрастают обороты, у государства — налоговые поступления», — рассказала Петелина.

Она также указала, что результатом перехода на безналичные платежи становятся и косвенные выгоды: рост туризма, развитие электронной коммерции, рост среднего класса и т. п.