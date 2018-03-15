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IPO агрохолдинга «Степь» состоится в 2020 года
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IPO агрохолдинга «Степь» состоится в 2020 года 

Прайм 15 марта 2018
Проведение первичного публичного размещения акций (IPO) агрохолдинга «Степь» состоится в 2020 году, сообщил в четверг журналистам старший вице-президент АФК «Система», председатель совета директоров АО «Агрохолдинг „Степь“ Али Узденов.
»Мы должны быть привлекательны для инвестора, чтобы он не колебался, когда он будет вкладываться в наше предприятие… да, мы называли 2019 год, но скорее всего, мы будем готовы к 2020 году", — сказал Узденов.
Он уточнил, что в агрохолдинге планируют развивать молочное производство, поднимать эффективность садов, увеличить земельный банк.
"Думаю, мы предложим от 25% до 30% (объема капитала агрохолдинга «Степи» — ред.) для размещения", — уточнил Узденов.
По данным собеседника, объем выручки агрохолдинга «Степь» по итогам 2017 года составил около 11 миллиардов рублей.
Агрохолдинг «Степь» — одна из крупнейших аграрных компаний юга России, входит в состав АФК «Система». Активы предприятия расположены в Краснодарском крае, Ставропольском крае, Ростовской области и Карачаево-Черкесии.
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