IPO агрохолдинга «Степь» состоится в 2020 года

Проведение первичного публичного размещения акций (IPO) агрохолдинга «Степь» состоится в 2020 году, сообщил в четверг журналистам старший вице-президент АФК «Система» , председатель совета директоров АО «Агрохолдинг „Степь“ Али Узденов

»Мы должны быть привлекательны для инвестора, чтобы он не колебался, когда он будет вкладываться в наше предприятие… да, мы называли 2019 год, но скорее всего, мы будем готовы к 2020 году", — сказал Узденов.

Он уточнил, что в агрохолдинге планируют развивать молочное производство, поднимать эффективность садов, увеличить земельный банк.

"Думаю, мы предложим от 25% до 30% (объема капитала агрохолдинга «Степи» — ред.) для размещения", — уточнил Узденов.

По данным собеседника, объем выручки агрохолдинга «Степь» по итогам 2017 года составил около 11 миллиардов рублей.