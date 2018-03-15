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Акценты на рынке нефти смещаются в сторону роста добычи в США, — Татьяна Евдокимова, аналитик Nordea Bank
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Акценты на рынке нефти смещаются в сторону роста добычи в США, — Татьяна Евдокимова, аналитик Nordea Bank 

Прайм 15 марта 2018
Фото: Прайм
Повышение вероятности разрушения Иранской сделки создает риски сокращения предложения нефти на мировом рынке.
Во второй половине дня на рынке снова возобладали негативные настроения. ОПЕК в своем ежемесячном отчете повысил прогнозы роста добычи нефти (на 280 млн бар. в сутки в 2018 году) в основном за счет роста производства в США. Прогноз роста мирового спроса был повышен менее существенно. Как следствие, несмотря на впечатляющий уровень исполнения сделки (на 147% от запланированных целей), отчет был воспринят рынком негативно.
Еженедельный отчет Минэнерго США также не добавил рынку оптимизма. Запасы сырой нефти в США за неделю выросли на 5 млн бар., превысив прогноз в 2 млн бар. Американская добыча нефти также незначительно выросла (+12 тыс. / бар.). Сегодня в 12:00 по Москве свой ежемесячный отчет опубликует МЭА. Отчет вряд ли добавит рынку оптимизма.
Краткосрочный ориентир по Brent 64-66 долл. /бар., отраслевые данные приводят к тому, что цены на нефть скорее будут консолидироваться около нижней границы этого диапазона.
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