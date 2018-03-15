ВЭБ в суде требует от сооснователя «Донстроя» Блажко 10,5 млрд руб

Иск поступил в арбитраж 23 января. Как пояснил в суде представитель ВЭБа, Блажко выступил поручителем компаний ООО «Центр аналитических проектов», ООО «Фирма Диорит» и ООО «Солинг» по кредитным договорам. После того как заемщики не исполнили свои обязательства, банк предъявил требования к поручителю.

Суд в четверг отклонил ходатайство ответчика об оставлении иска без рассмотрения, мотивированное несоблюдением претензионного порядка. Ходатайство истца об увеличении размера исковых требований суд пока оставил открытым. Новая сумма иска на заседании не называлась. Суд также привлек компании-заемщиков к процессу в статусе третьих лиц.

Проверка обоснованности заявления АСВ о банкротстве известного девелопера назначена на 16 апреля. На предыдущем заседании в марте представитель Блажко заявил о намерении урегулировать спор миром. По его словам, должник обладает достаточным имуществом и рассчитывает договориться о рассрочке погашения долга.

Блажко, владелец компании «Горн девелопмент», известен как основатель крупной девелоперской компании «Донстрой», из капитала которой он вышел после кризиса 2008 года. Другая компания Блажко — «Нордстар Девелопмент» — признана банкротом летом 2017 года.