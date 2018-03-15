Госдолг Нижегородской области составляет более 75 млрд рублей

Государственный долг Нижегородской области по данным на 1 марта 2018 года составляет 75,521 млрд рублей. Информация об этом опубликована на официальном сайте министерства финансов региона.

Согласно приведенным данным, большую часть в его структуре составляют государственный займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг. На них приходится 38,3 млрд рублей. 31,8 млрд рублей составляют договоры и соглашения о получении бюджетных кредитов от бюджетов других уровней, 5,1 млрд — кредитные соглашения и договоры, 262 млн рублей — договоры о предоставлении государственных гарантий.

Напомним, государственный долг Нижегородской области снизился на 3%, или на 2,4 миллиарда рублей, в 2017 году.