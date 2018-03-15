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АФК «Система» отложила IPO агрохолдинга «Степь»
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АФК «Система» отложила IPO агрохолдинга «Степь» на 2020 год 

Ведомости 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
АФК «Система» отложила IPO (первичное размещение акций) своего агроактива «Степь» с 2019 на 2020 г. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего вице-президента АФК Али Узденова.
«Мы хотели провести его [IPO] в тот момент, когда извлечем наибольшую выгоду Планировали сделать в 2019 г., теперь планируем в 2020-м», — сказал Узденов.
Также в 2020 г. АФК «Система» планирует провести IPO лесопромышленного холдинга Segezha Group.
Ранее президент «Системы» Михаил Шамолин, который теперь возглавляет Segezha Group, говорил, что IPO компании может состояться в 2019 г. По его словам, первичное размещение акций будет возможно, когда показатель OIBDA приблизится к 10 млрд руб.
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