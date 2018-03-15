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Росстат: Мордовия демонстрирует рост экономики
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Росстат: Мордовия демонстрирует рост экономики 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Мордовия демонстрирует рост экономики и инвестиций в основной капитал, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на данные Росстата по итогам прошлого года.
"Индекс промышленного производства республики составил в 2017 году 110,1% — это лучший результат в Приволжском федеральном округе. При поддержке федерального центра в прошлом году открыты 12 новейших производств. Кроме того, в регионе ведется строительство еще 12 предприятий в различных сферах экономики, и продолжается работа над более чем 20 крупными проектами развития", — сказал представитель пресс-службы.
По его словам, на 9,3% выросли инвестиции в основной капитал. «Это ключевой показатель активности бизнеса и его взаимодействия с республиканскими властями. Причем представители российских и зарубежных деловых кругов имеют возможность вкладывать деньги в прорывные проекты, уникальные для России. Это оптоэлектроника, фотоника, производство источников света, кабельная сфера, фармацевтика, агропромышленный комплекс», — уточнил собеседник агентства.
Говоря о республиканском агропромышленном комплексе, представитель пресс-службы отметил, что, несмотря на сложные погодные условия, мордовские сельхозпроизводители добились в прошлом году высоких результатов. «Главный из них — рекордный урожай зерновых и зернобобовых. Впервые в истории региона собраны около миллиона 468 тысяч тонн при средней урожайности 34,6 центнера с гектара.
Благодаря развитию сельского хозяйства, стоимость набора продуктов питания в Мордовии — одна из самых низких в России. В декабре прошлого года она составила 3111 рублей», — сказал собеседник агентства.
Он также отметил отсутствие на 1 января текущего года задолженности по заработной плате, что свидетельствует о выполнении властями Мордовии социальных обязательств.
"Укрепление социальной сферы — одно из важнейших направлений государственной политики, проводимой в республике. Сегодня мы с полным правом можем назвать республиканский бюджет социально ориентированным: доля бюджетных расходов на социальную политику сегодня составляет более 60%, что вдвое больше показателей начала 1990-х годов. Люди — главное богатство Мордовии, поэтому инвестиции в человеческий капитал остаются нашим приоритетом", — сказал глава Мордовии Владимир Волков.
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