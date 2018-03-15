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Международный Банк Санкт-Петербурга снизил ставки по рублевым вкладам
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Международный Банк Санкт-Петербурга снизил ставки по рублевым вкладам 

Банки.ру 15 марта 2018
«Классический» (от 300 тыс. рублей на один, три, шесть месяцев и один год) теперь можно открыть под 6,45—7,55% (ранее — под 6,9—7,75%), а «Вклад в будущее» (от 250 тыс. рублей на срок от одного месяца до трех лет) — под 6,35—7,45% (вместо 6,8—7,6%), а «Бизнес» (от 5 млн рублей на три, шесть месяцев и год) — под 7,95—8,05% (ранее — под 8,05—8,25%). Выплата процентов по этим трем депозитам осуществляется в конце срока.
«Комфорт» (от 300 тыс. рублей на один год) оформляется клиентам банка, у которых в 2017—2018 годы истекли или истекают сроки действия вкладов «Комфорт», «Комфорт VIP». Процентная ставка составляет 7,3% (ранее — 7,5%). Проценты выплачиваются ежеквартально.
Продуктовый виджет
Доходность «Супервклада» (от 1 млн рублей на девять месяцев, один, полтора и два года) составляет 6,8—7,35% (до этого — 7,05—7,55%), а «Супервклада VIP» (от 10 млн рублей на один, полтора и два года) — 7,5—7,9% (ранее — 7,75—8%). Проценты по обоим вкладам выплачиваются ежемесячно.
Дополнительные взносы принимаются во все вклады, за исключением «Классического».
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