Ещё
«Роснефть» ближе к осени определится с конфигурацией проекта ВНХК
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Роснефть» ближе к осени определится с конфигурацией проекта ВНХК 

Прайм 15 марта 2018
"Роснефть" ближе к осени определится с конфигурацией проекта Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК), сообщил журналистам глава компании Игорь Сечин.
"Ближе к осени, думаю, окончательно определимся с конфигурацией ВНХК", — сказал Сечин.
Проект ВНХК предусматривает создание на Дальнем Востоке крупного нефтехимического комплекса. Предполагается строительство трех очередей. Первая и вторая очереди должны быть введены в эксплуатацию в период до 2022 года — это НПЗ мощностью до 12,5 миллиона тонн нефти и нефтехимические мощности в 3,4 миллиона тонн сырья в год.
В 2017 году вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщал, что инвестиции в проект ВНХК «Роснефти» оцениваются в 546 миллиардов рублей. Как уточняли в пресс-службе Минвостокразвития, на территории опережающего развития «Нефтехимический», где разместится ВНХК, для создания инфраструктуры комплекса потребуется 137 миллиардов рублей инвестиций из федерального бюджета.
В декабре первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров говорил, что компания в ближайшие один-два года определиться с выбором стратегических партнеров по реализации проекта ВНХК.
Прайм: последние новости
"Газпром" приобретет турбины Siemens для строящейся Грозненской ТЭС "Алроса" в 2018 году ожидает рост выручки от продаж алмазного сырья "Тинькофф банк": прогнозы кредитных рисков и некредитных доходов улучшились, - Наталия Березина,аналитик ФК "Уралсиб"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля465
Джонсон отказался пожимать руку послу России374
Порошенко предложили заткнуться в ответ102
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе39
ЕС ждут масштабные реформы34
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение