«Роснефть» ближе к осени определится с конфигурацией проекта ВНХК

"Роснефть" ближе к осени определится с конфигурацией проекта Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК), сообщил журналистам глава компании Игорь Сечин

"Ближе к осени, думаю, окончательно определимся с конфигурацией ВНХК", — сказал Сечин.

Проект ВНХК предусматривает создание на Дальнем Востоке крупного нефтехимического комплекса. Предполагается строительство трех очередей. Первая и вторая очереди должны быть введены в эксплуатацию в период до 2022 года — это НПЗ мощностью до 12,5 миллиона тонн нефти и нефтехимические мощности в 3,4 миллиона тонн сырья в год.

В 2017 году вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщал, что инвестиции в проект ВНХК «Роснефти» оцениваются в 546 миллиардов рублей. Как уточняли в пресс-службе Минвостокразвития, на территории опережающего развития «Нефтехимический», где разместится ВНХК, для создания инфраструктуры комплекса потребуется 137 миллиардов рублей инвестиций из федерального бюджета.