«Альфа-Лизинг» предлагает лизинг без финансового анализа

Группа компаний «Альфа-Лизинг» разработала для малого и среднего бизнеса лизинг без финансового анализа. Новый продукт увеличивает в несколько раз скорость выдачи транспортного средства по договору лизинга, уточняет пресс-служба ГК.

В программе участвует легковые и грузовые транспортные средства. Основные условия — общая сумма сделки не должна превышать 7 млн рублей и включать более двух транспортных средств.

Минимальный аванс для легковых автомобилей 25%, а грузового транспорта — 35%. При этом условиями программы не ограничено получение государственных субсидий для снижения авансовой части платежа.

«Часто компании на этапе своего развития нуждаются в оперативном расширении автопарка. Наш финансовый продукт нацелен поддержать малый и средний бизнес без задержек с прохождением минимального количества обязательных процедур. Мы стремимся создавать возможности для бизнеса и, оптимизируя собственные процессы оценки рисков, увеличиваем скорость общения между клиентами и Альфа-Лизингом», — сказал директор по розничному бизнесу ГК «Альфа-Лизинг» Андрей Бадмаев.