Банк «Международный Финансовый Клуб» снизил ставки по вкладам в рублях

Банк «Международный Финансовый Клуб» понизил ставки по рублевым вкладам. «Удобный» (от 50 тыс. рублей) открывается под 5,5—5,6% (ранее — под 5,9—6%), а «Оптимальный» (от 100 тыс.) — под 6,3—6,6% годовых (вместо 6,7—7%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Доходность депозита «МФК Максимум» составит 7,5—7,6% (прежде — 7,9—8%), а «Накопительный+» — 5,7—5,9% годовых (прежде — 6,1—6,3%). Минимальная сумма вкладов — 100 тыс. рублей. Проценты выплачиваются в конце срока.

Срок всех депозитов составляет шесть и двенадцать месяцев. Предусмотрены дополнительные взносы.

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