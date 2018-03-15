Ещё
Банк «Международный Финансовый Клуб» снизил ставки по вкладам в рублях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Банк «Международный Финансовый Клуб» снизил ставки по вкладам в рублях 

Банки.ру 15 марта 2018
Банк «Международный Финансовый Клуб» понизил ставки по рублевым вкладам. «Удобный» (от 50 тыс. рублей) открывается под 5,5—5,6% (ранее — под 5,9—6%), а «Оптимальный» (от 100 тыс.) — под 6,3—6,6% годовых (вместо 6,7—7%). Проценты выплачиваются ежемесячно.
Доходность депозита «МФК Максимум» составит 7,5—7,6% (прежде — 7,9—8%), а «Накопительный+» — 5,7—5,9% годовых (прежде — 6,1—6,3%). Минимальная сумма вкладов — 100 тыс. рублей. Проценты выплачиваются в конце срока.
Срок всех депозитов составляет шесть и двенадцать месяцев. Предусмотрены дополнительные взносы.
Продуктовый виджет
Банки.ру: последние новости
Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам осталась на историческом минимуме в 6,91% Назван инвестор, выставивший на продажу до 3,25 млн акций TCS Group Экс-предправления «Югры»: никто не верит в частные банки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля463
Джонсон отказался пожимать руку послу России371
Порошенко предложили заткнуться в ответ101
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе39
ЕС ждут масштабные реформы34
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение