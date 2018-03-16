Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье увеличился в марте почти на 30%

На фоне сильных холодов в Европе "Газпром" нарастил экспорт в дальнее зарубежье до 9,7 млрд кубометров, что на 29,4% больше, чем 1-15 марта 2017 года. Об этом говорится в сообщении холдинга, поступившем в "Газету.Ru"

С начала года потребителям в дальнем зарубежье «Газпром» поставил 44,4 млрд куб. м газа. Рост — на 3,4% или на 1,5 млрд кубометров. В частности, увеличился экспорт в Германию — на 11,1% (на 1,3 млрд кубометров), в Австрию — на 90,5% (на 1,3 млрд кубометров), в Нидерланды — на 114,2% (на 1 млрд кубометров).

В «Газпроме» отметили, что на фоне сильных холодов и резко возросшего спроса на газ значительно истощились запасы европейских подземных хранилищ (ПХГ).

Согласно оперативным данным ассоциации Gas Infrastructure Europe, 13 марта хранилища были заполнены на 23,15%. Это беспрецедентно низкий на эту дату уровень за всю историю наблюдений GIE. По состоянию на 13 марта объем поднятого за отопительный сезон газа из европейских ПХГ составил 60,1 млрд куб. м и превысил количество, закачанное при подготовке к этому сезону, — 59,8 млрд кубометров.