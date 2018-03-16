На Кубани отчитались за объем взяток и коррупцию в 2017 году

С 2015 по 2017 годы объем рынка деловой коррупции на Кубани вырос более чем в два раза, бытовой коррупции — в 1,6 раза. В рамках социсследования было опрошено 2012 жителей Кубани в возрасте от 18 лет. Также, отдельно был проведен опрос 100 представителей бизнеса — руководителей компаний, зарегистрированных на территории региона, а также индивидуальных предпринимателей, сообщает « РБК ».

За год доля жителей края, попадавших в коррупционную ситуацию, немного уменьшилась — по итогам 2016 года сообщалось о 40%, а в прошлом году об этом рассказали 38,2% опрошенных. Кроме этого, в 2017 году взятку согласился дать каждый четвертый участник опроса, столкнувшийся с коррупцией, что меньше результатов, которые были два года назад.

При этом в регионе стабильно растет объем рынка бытовой коррупции — в 2017 году он достиг 1,6 млрд рублей. Средний размер взятки в Краснодарском крае составил 353,3 тыс. рублей. Это на 64% больше, чем в 2016 году.