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Акции «Интер РАО» приобрели более 30 инвесторов
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Акции «Интер РАО» приобрели более 30 инвесторов 

ТАСС 15 марта 2018
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Акции энергетической компании «Интер РАО» приобрели более 30 инвесторов, из них две трети — иностранные, сообщил ТАСС исполнительный директор управления рынков акционерного капитала "ВТБ Капитал" Борис Квасов. «ВТБ Капитал», Deutsche Bank AG, London Branch выступают совместными координаторами и букраннерами сделки.
"Несмотря на высокую волатильность на рынке, сделка привлекла большой интерес со стороны институциональных инвесторов. В конечном счете спрос в несколько раз превысил предложение и сделка закрылась с дисконтом около 5% к цене закрытия перед запуском транзакции. Более 30 инвесторов приобрели акции в сделке. Около 2/3 сделки было продано иностранным инвесторам, на долю российских фондов пришлось около 1/3 сделки" — сказал он.
"Данная транзакция стала первой сделкой на рынках акционерного капитала с акциями компании, работающей исключительно в секторе электроэнергетики, с 2010 года", — отметил Квасов.
Как сообщалось ранее, менеджмент «Интер РАО» продал 1,19 млрд акций (около 1,14% от уставного капитала компании) на сумму примерно 4,15 млрд рублей. Цена акций составила 3,48 рублей за бумагу. В результате размещения количество акций компании, находящихся в свободном обращении, увеличилось до 30,05%.
Продажа осуществляется с целью организованной реализации опционов участниками программы долгосрочной мотивации менеджмента «Интер РАО».
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