Акции «Интер РАО» приобрели более 30 инвесторов

"Несмотря на высокую волатильность на рынке, сделка привлекла большой интерес со стороны институциональных инвесторов. В конечном счете спрос в несколько раз превысил предложение и сделка закрылась с дисконтом около 5% к цене закрытия перед запуском транзакции. Более 30 инвесторов приобрели акции в сделке. Около 2/3 сделки было продано иностранным инвесторам, на долю российских фондов пришлось около 1/3 сделки" — сказал он.

"Данная транзакция стала первой сделкой на рынках акционерного капитала с акциями компании, работающей исключительно в секторе электроэнергетики, с 2010 года", — отметил Квасов.

Как сообщалось ранее, менеджмент «Интер РАО» продал 1,19 млрд акций (около 1,14% от уставного капитала компании) на сумму примерно 4,15 млрд рублей. Цена акций составила 3,48 рублей за бумагу. В результате размещения количество акций компании, находящихся в свободном обращении, увеличилось до 30,05%.

Продажа осуществляется с целью организованной реализации опционов участниками программы долгосрочной мотивации менеджмента «Интер РАО».