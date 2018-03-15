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Nordgold привлек синдицированный кредит в $300 млн для рефинансирования евробондов
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Nordgold привлек синдицированный кредит в $300 млн для рефинансирования евробондов 

Rambler News Service 15 марта 2018
Золотодобывающая компания Nordgold подписала соглашение с группой международных банков о привлечении пятилетнего кредита на $300 млн, сообщила компания.
Синдицированный кредит предоставят ING, Райффайзенбанком, Raiffeisenbank Bank International, Росбанком, Societe Generale и Unicredit. Средства планируется направить на рефинансирование евробондов на $448 млн, срок погашения по которым подходит в мае. Сейчас в обращении облигации примерно на $448 млн Рефинансирование еврообондов будет частично финансироваться за счет денежных средств на балансе компании.
На конец 2017 года общий долг Nordgold составлял $997 млн, чистый — $656,3 млн  Nordgold — золотодобывающая компания с активами в России, Казахстане, Гвинее и Буркина-Фасо. Основным бенефициаром компании является глава группы «Северсталь» Алексей Мордашов с долей 99,03%.
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