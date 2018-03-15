Ещё
ЦБ аннулировал лицензию «Вэлтон Банка»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЦБ аннулировал лицензию «Вэлтон Банка» 

Российская Газета 15 марта 2018
Фото: Российская Газета
Лицензия аннулирована в связи с решением правления самого банка о прекращении деятельности и добровольной ликвидации, следует из релиза регулятора. «Исходя из представленных в Банк России отчетных данных, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов», — подчеркивают в ЦБ.
"Вэлтон банк" входил в систему страхования вкладов, аннулирование лицензии является страховым случаем. Вкладчики банка имеют право на получение возмещения до 1,4 миллиона рублей.
По данным ЦБ, «Вэлтон Банк» занимал 500 место в банковской системе по величине активов. Банк работал с 1990 года, занимался в основном операциями со связанными сторонами, его розничный бизнес был развит слабо.
Российская Газета: последние новости
Минтранс: Документы о полетах в Египет подпишут до апреля "Нафтогаз" согласился на предложение "Газпрома" о встрече В Омске рынок ипотеки вырос на 50 процентов
 Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля536
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»275
Порошенко предложили заткнуться в ответ122
Джонсон отказался пожимать руку послу России509
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе42
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение