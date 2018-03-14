Встреча на Эльбе: «Газпром» и «Нафтогаз» начнут переговоры

«Нафтогаз Украины» уведомил «Газпром» о готовности начать переговоры в рамках процедуры расторжения действующих контрактов на покупку и транзит российского газа. В российском холдинге отмечают, что переговоры могут пройти уже в ближайшие дни. «Нафтогаз» в ходе консультаций намерен заявить о том, что не согласен разрывать контракты, и потребовать от «Газпрома» пересмотреть тариф. Эксперты сомневаются, что предстоящие переговоры кардинально изменят расстановку сил в этой битве.

«Сегодня «Газпром» на свой запрос получил от «Нафтогаза Украины» подтверждение о готовности начать переговоры в рамках процедуры расторжения действующих контрактов на поставку и транзит газа. Предполагаем эти переговоры провести в ближайшие дни», — сказал Медведев. «Нафтогаз Украины» направил «Газпрому» подтверждение готовности начать переговоры. Об этом заявил зампредседателя правления ПАО «Газпром» Александр Медведев

«К концу месяца должна состояться «встреча на Эльбе» с нашей дорогой монополией. «Нафтогаз» проинформирует «Газпром» на встрече, что не согласен расторгнуть контракты», — говорится в сообщении на странице «Нафтогаза» в фейсбуке. «Нафтогаз» проинформирует «Газпром» на встрече, что не согласен разрывать контракты. «Кроме того, мы послали „Газпрому“ требование о пересмотре тарифа. На встрече, разумеется, будет обсуждаться выполнение решений арбитража», — приводит пресс-служба компании слова главного коммерческого директора компании Юрия Витренко. Украинский холдинг подтвердил готовность к переговорам, уточнив, что у него свои планы на эти консультации.

Ранее «Газпром» направил «Нафтогазу» официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже, который 28 февраля вынес свое решение по многолетнему спору между компаниями. Суд обязал «Газпром» выплатить $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Ранее суд обязал «Нафтогаз» заплатить «Газпрому» чуть более $2 млрд за поставку газа, а обязательства по закупкам по принципу «бери или плати» сократил в десять раз — до 4 млрд кубометров газа в год. Таким образом, по итогам двух споров российская монополия обязана выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд, а украинская компания должна вернуться к закупкам газа из России

«Газпром» выразил несогласие с решение арбитража, а позже заявил о подаче апелляции. Кроме того, холдинг отказался из-за отсутствия допсоглашения поставлять Киеву газ, а затем начал процедуру разрыва контрактов с «Нафтогазом».

13 марта глава «Газпрома» Алексей Миллер доложил премьер-министру Дмитрию Медведеву , что процесс разрыва контрактов может занять 1,5-2 года. По его словам, холдинг пошел на эту меру, чтобы избежать будущих штрафов, так как «Нафтогаз» заявил, что до конца действия контрактов на основании решения Стокгольмского арбитража намерен взыскать с российского газового холдинга еще несколько миллиардов долларов.

«Конечно, в таких условиях для нас эти контракты становятся экономически неэффективными, нецелесообразными с экономической точки зрения, и «Газпром» принял решение о начале процедуры расторжения контрактов в судебном порядке через Стокгольмский арбитраж», — подчеркнул Миллер. Руководство «Нафтогаза» некоторое время назад заявило, что готово потребовать с «Газпрома» около $20 млрд по транзитному соглашению.

«Мы, без сомнения, рассчитываем, что в рамках новых разбирательств Стокгольмский арбитраж исправит дисбаланс интересов сторон», — резюмировал он. Он напомнил, что «Газпром» уже подал апелляцию по контракту на поставку газа на Украину , до конца марта будет подана апелляция по контракту на транзит и инициирована процедура расторжения контрактов в установленном порядке.

Несмотря на запуск процедуры расторжения договора, стороны могут договориться во внесудебном порядке и по взаимному согласию внести во все еще действующие договоры изменения, способные уравновесить нарушенный, по заявлениям «Газпрома», баланс интересов сторон, полагает управляющий партнер юридической компании HEADS Consulting Александр Базыкин

Однако, по мнению эксперта, на оперативное примирение контрагентов надеяться не стоит.

С учетом того, что процедура расторжения договоров может продлиться до 1,5 лет, это, надо полагать, будет далеко не последняя встреча двух компаний. По мере приближения отопительного сезона и президентских выборов на Украине (март 2019 года) «Нафтогаз» вполне может смягчить риторику, считает Базыкин.

«Мы выиграли кейс по транзиту и $4,6 млрд — это объем убытка, который российский «Газпром» должен компенсировать Украине… «Газпром» тянет с выплатами по решению суда средств в пользу «Нафтогаза». Это абсолютно бесперспективно. Деньги будут уплачены. Более того, почти полмиллиона долларов ежесуточно «Газпром» заплатит санкций за каждый день задержки платежа», — пообещал Порошенко. Между тем Украина решительно настроена получить штраф с российского холдинга. В понедельник, 12 марта, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина подготовила юридические планы по взысканию средств с «Газпрома».