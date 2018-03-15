Эксперты предсказывают бурный рост велнес-индустрии в стране

В ближайшие годы в России будет активно расти рынок велнес-услуг. Об этом говорили на 9-й Международной выставке услуг по лечению за рубежом InterMed.

Прогноз роста велнес-индустрии принадлежит Международному валютному фонду . Согласно ему, к 2020 году доходы от оздоровительного туризма в РФ вырастут на 7,5% с 2015 года и составят более 800 миллиардов рублей; индустрия спа вырастет до 104 миллиардов рублей (на 6%); область минеральных и термальных источников будет стоить 65 миллиардов рублей (рост на 4,8%). Увеличатся доходы от здорового образа жизни в недвижимости до 153 миллиардов рублей и даже от всевозможных услуг и компонентов велнес на рабочих местах — до 55 миллиардов рублей.

Германии, Китая и Председатель Ассоциации оздоровительного туризма Елена Трубникова , озвучившая данный прогноз, подчеркнула, что у России есть большая область для роста в этом направлении. Во-первых, велнес-индустрия — это общемировой тренд, а во-вторых, сейчас Россия заметно отстает в этой области от других развитых стран. Мировой рынок велнес-индустрии сейчас составляет 563 миллиарда долларов, причем половина этих доходов сосредоточены в экономиках четырех стран — США Франции . Хочется надеяться, что когда-нибудь Россия также войдет в число лидеров.

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