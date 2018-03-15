Statoil сменит название 

Норвежская нефтегазовая компания Statoil собирается поменять название не Equinor. Об этом сообщается на сайте компании.

"Мир меняется, и также изменится Statoil. Мы наблюдаем самый большой переход, который когда-либо происходил в энергетической системе, и мы стремимся быть на первых местах этого развития. Название Equinor отражает текущие изменения и поддерживает всегда безопасную, ценную и низкоуглеродную стратегию, которую мы изложили в прошлом году", — заявил председатель правления Statoil Джон Эрик Рейнхардсен.

Как стало известно, новое название состоит из двух частей — equi, что является начальным слогом в таких словах, как equal, equality и equilibrium (равный, равенство и равновесие), и части nor, которая подчеркивает норвежское происхождение компании.