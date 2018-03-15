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У ростовского банка отозвали лицензию
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У ростовского банка отозвали лицензию 

Деловое сообщество 15 марта 2018
Центробанк России отозвал с 15 марта лицензию на осуществление банковских операций у банка ООО КБ «Кредит Экспресс» из Ростова-на-Дону. По данным на начало месяца он занимал 372-е место в банковской системе страны по сумме активов.
В деятельности финансовой организации регулятор нашел многочисленные нарушения требований по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Отмечается, что ранее Центробанк России несколько раз применял в отношении банка меры надзорного реагирования, два раза вводил ограничения на привлечение вкладов. При этом ООО КБ «Кредит Экспресс» являлся участником системы страхования вкладов.
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