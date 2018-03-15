Ещё
«ФК Открытие» обсуждает слияние «Траста» и Роста-банка для создания банка «плохих» долгов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«ФК Открытие» обсуждает слияние «Траста» и Роста-банка для создания банка «плохих» долгов 

Rambler News Service 15 марта 2018
Фото: Newsru.com
Банк «ФК Открытие» обсуждает создание банка «плохих» долгов путем слияния «Траста» и Роста-банка. Об этом сообщили RNS в пресс-службе кредитной организации.
«Именно этот сценарий сейчас обсуждается. Вчерашнее решение Совета директоров ЦБ — это важный шаг на пути создания банка непрофильных активов», — сказал представитель банка, отвечая на соответствующий вопрос RNS.
По его словам, переход банка «Траст» под управление временной администрации ФКБС не означает, что он выведен за периметр санации «ФК открытие».
«”Траст” входит в периметр санации банка «ФК Открытие», а также в концепцию создания единого банка на базе «Открытия» и “Бинбанка”, и дополнительно — банка непрофильных активов», — подвел итог представитель кредитной организации.
Rambler News Service: последние новости
РСТ не ожидает значительного роста спроса на туры в Египет после открытия авиасообщения с Каиром «Газпром» приобретет у Siemens оборудование для Грозненской ТЭС Максимальная ставка по рублевым вкладам топ-10 российских банков осталась на уровне 6,91%
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля456
Джонсон отказался пожимать руку послу России364
Порошенко предложили заткнуться в ответ99
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе39
ЕС ждут масштабные реформы34
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение