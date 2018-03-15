«ФК Открытие» обсуждает слияние «Траста» и Роста-банка для создания банка «плохих» долгов 

Банк «ФК Открытие» обсуждает создание банка «плохих» долгов путем слияния «Траста» и Роста-банка. Об этом сообщили RNS в пресс-службе кредитной организации.
«Именно этот сценарий сейчас обсуждается. Вчерашнее решение Совета директоров ЦБ — это важный шаг на пути создания банка непрофильных активов», — сказал представитель банка, отвечая на соответствующий вопрос RNS.
По его словам, переход банка «Траст» под управление временной администрации ФКБС не означает, что он выведен за периметр санации «ФК открытие».
«”Траст” входит в периметр санации банка «ФК Открытие», а также в концепцию создания единого банка на базе «Открытия» и “Бинбанка”, и дополнительно — банка непрофильных активов», — подвел итог представитель кредитной организации.