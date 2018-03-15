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Дуров присоединился к американским санкциям
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Дуров присоединился к американским санкциям 

Деловая газета «Взгляд» 15 марта 2018
Фото: Reuters
Принадлежащая Павлу Дурову Telegram Open Network в рамках закрытых раундов ICO отказывает в участии инвесторам, попавшим под международные санкции.
Лица, имена которых оказались в санкционных списках США, Великобритании, Евросоюза и Совета Безопасности ООН, не смогут участвовать в закрытом ICO проекта Telegram Open Network (TON) Павла Дурова. Об этом говорится в договоре о покупке Gram между зарегистрированной на Британских Виргинских островах Telegram Group Inc. и инвестором. Запрет также распространяется на ближайших родственников этих лиц — детей, супругов, родителей, родных братьев и сестер.
Данную информацию РБК подтвердили один из российских предпринимателей, а также топ-менеджер одного из венчурных фондов, которые рассматривают возможность участия в ICO проекта.
Кроме того, запрещено участвовать в ICO любому гражданину, являющемуся резидентом или проживающему на территории, в отношении которой распространены санкции. На момент составления договора таковыми был Крым, Куба, Иран, Северная Корея и Сирия.
В январе Дуров предостерег подписчиков от покупки мошеннических токенов Gram — предположительно, название будущей криптовалюты блокчейн-платформы Telegram Open Network.
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