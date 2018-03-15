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EgyptAir возобновляет полеты между Каиром и Москвой с 12 апреля

"Нафтогаз" обещает не конфисковывать транзитный газ в счет компенсации "Газпрома"

Прогноз результатов "Мегафона" за 2017 г по МСФО: прибыль снизилась на 3,3%, - Аналитики "Велес Капитал"