Производитель «Путинки» закроет свои заводы

Производитель водки «Путинка» закроет свои заводы

«Кристалл-Лефортово» в ближайшее время закроет свои заводы и прекратит выпуск алкоголя, сообщила газете «Коммерсантъ» директор по маркетингу алкогольной группы Алла Постнова.

Один из заводов компании в Курске «ПК Кристалл-Лефортово» был закрыт в начале года, два других «ЛВЗ Кристалл-Лефортово» в Саранске и «СК Родник» в Самаре остановят работу в скором времени. По словам Постновой, закрытие заводов пройдет без процедуры банкротства, но с сокращением персонала.

Дальнейшее производство брендов, возможно, будет осуществляться через контракты с другими производителями алкоголя, отметила Постнова.

Причиной остановки производств является тяжелое финансовое положение группы, которое осложнилось банкротством ее партнера по дистрибуции «Статус групп», чей долг перед «КРисталл-Лефортово» достиг 6 млрд руб. Постнова признала «огромный масштаб финансовой задолженности» у группы. По ее данным, долг «Статус групп» вероятно будет признан безнадежным к взысканию. Собственный долг «Кристалл-Лефортово» перед кредиторами Постнова не назвала. Источник «Коммерсанта» сообщил, что «Кристалл-Лефортово» поручалась по кредитам «Статус групп», в результате кредиторы будут требовать долги уже с нее. С начала 2018 г. «Кристалл-Лефортово» получила иски на общую сумму свыше 5,5 млрд руб.

В начале 2017 г. «Кристалл-Лефортово» объединила продажи со «Статус групп». От «Статуса» в общий портфель вошли водки «Добрый медведь», «Калина красная», Drova, «Путинка» и другие марки, от «Кристалл-Лефортово» — «Старая Москва», «Праздничная» и «Белая сила» наряду с другими брендами. Как единый дистрибутор «Кристалл-Лефортово» и «Статус» стали крупнейшим оптовым продавцом водки в России РБК со ссылкой на данные Nielsen в апреле 2017 г. сообщал, что на обе компании приходилось 17% продаж водки в стране. В рамках партнерства со «Статус-групп» заводы «Кристалл-Лефортово» также осуществляли по ее заказу выпуск продукции.

Постнова говорит, что в дальнейшем «Кристалл-Лефортово» «сосредоточит усилия на обслуживании контрактов федеральных сетей с удержанием достигнутого ранее уровня объемов продаж». 14 марта ряду контрагентов «Кристалл-Лефортово» пришли уведомления о том, что с 26 марта все контрактные обязательства компании по отгрузке продукции переходят к ООО «Геба». Постнова утверждает, что перевод части отгрузок на «Гебу» является технической процедурой. По данным источника «Коммерсанта», «Геба» может быть аффилирована с «Кристалл-Лефортово».