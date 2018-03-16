Венесуэла снизила экспорт нефти в США до 15-летнего минимума 

Экспорт венесуэльской нефти в США в феврале снизился до 15-летнего минимума на фоне падения производства в южноамериканской стране и обсуждения новых санкций против Боливарианской республики.
По данным Thomson Reuters, в феврале PDVSA и ее совместные предприятия отправляли в США 378,45 тыс. баррелей нефти в сутки, что на 43% меньше объемов февраля прошлого года, передает РИА «Новости».
По итогам 2017 года, добыча нефти в Венесуэле снизилась до 28-летнего минимума на фоне глубокого экономического и политического кризиса в стране.
Напомним, в среду ОПЕК повысила оценку спроса на нефть в мире. После этого в четверг стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла до 64,92 доллара за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась до 61,03 доллара.