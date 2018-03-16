Венесуэла снизила экспорт нефти в США до 15-летнего минимума 

Деловая газета «Взгляд»: последние новости

Суд Киева оставил в силе решение о взыскании штрафа с Газпрома

В «Нафтогазе» раскрыли планы борьбы с Газпромом

Siemens поставит турбины для ТЭС в еще один российский регион