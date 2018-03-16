Ещё
Венесуэла снизила экспорт нефти в США до 15-летнего минимума
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Венесуэла снизила экспорт нефти в США до 15-летнего минимума 

Деловая газета «Взгляд» 15 часов назад
Экспорт венесуэльской нефти в США в феврале снизился до 15-летнего минимума на фоне падения производства в южноамериканской стране и обсуждения новых санкций против Боливарианской республики.
По данным Thomson Reuters, в феврале PDVSA и ее совместные предприятия отправляли в США 378,45 тыс. баррелей нефти в сутки, что на 43% меньше объемов февраля прошлого года, передает РИА «Новости».
По итогам 2017 года, добыча нефти в Венесуэле снизилась до 28-летнего минимума на фоне глубокого экономического и политического кризиса в стране.
Напомним, в среду ОПЕК повысила оценку спроса на нефть в мире. После этого в четверг стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла до 64,92 доллара за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась до 61,03 доллара.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Суд Киева оставил в силе решение о взыскании штрафа с Газпрома В «Нафтогазе» раскрыли планы борьбы с Газпромом Siemens поставит турбины для ТЭС в еще один российский регион
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля370
Джонсон отказался пожимать руку послу России288
Порошенко предложили заткнуться в ответ82
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе39
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня32
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение