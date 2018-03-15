Кадры решают всё. Для «Ямал СПГ» по магистерской программе обучат студентов 

В Российском государственном университете нефти и газа имени Губкина прошла встреча с представителями ПАО «НОВАТЭК» и ОАО «Ямал СПГ». Организатором мероприятия выступило студенческое научное общество университета.
Во время встречи представители компаний рассказали студентам о развитии СПГ-проектов, а также обозначили начало сотрудничества по магистерской программе «Техника и технологии СПГ». Осенью этого года НОВАТЭК планирует провести первый набор на адаптированную магистерскую программу, — сообщается на сайте университета. При успешном её окончании студенты получат возможность трудоустройства в компанию и смогут принять участие в реализации крупных СПГ-проектов.
Директор по стратегии развития бизнеса и перспективным проектам ПАО «НОВАТЭК» Георгий Нозадзе выступил перед студентами с презентацией «Трансформация в глобальную газовую компанию 2018 — 2030 годы». Он рассказал об особенностях развития производства СПГ, базовых принципах стратегии компании и её технологическом потенциале. Кроме того, об этапах, особенностях реализации и инновационных технологических решениях проекта «Ямал СПГ» студентам рассказал заместитель генерального директора по производству компании Игорь Часнык.