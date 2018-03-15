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Корпорация «ВСМПО-Ависма» заплатила 7 миллиардов рублей налогов
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Корпорация «ВСМПО-Ависма» заплатила 7 миллиардов рублей налогов 

Уралинформбюро 15 марта 2018
Фото: Уралинформбюро
В бюджеты разных уровней.
В 2017 году ПАО "Корпорация «ВСМПО-Ависма» перечислило свыше 6,95 миллиарда рублей в бюджеты разных уровней. Общество является одним из крупнейших налогоплательщиков Свердловской области.
И это несмотря на то, что выручка корпорации за минувший год снизилась с 76,2 до 72,4 миллиарда рублей (-4,9%), а чистая прибыль сократилась более чем на четверть — с 26,6 до 19,1 миллиарда рублей (-28%).
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе «ВСМПО-Ависмы», основным фактором падения чистой прибыли стало укрепление курса российской валюты (с 67,03 до 58,35 рубля за доллар). Это привело к снижению экспортной выручки в рублевом эквиваленте на 9%, а также показателя EBITDA на 22% (-8,21 миллиарда рублей). Хотя продажи титановой продукции в натуральном выражении выросли на 14%.
Стоит отметить, что и в таких условиях корпорация остается социально ориентированным предприятием. За 2017 год на выполнение социальных обязательств было направлено почти 1,5 миллиарда рублей.
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