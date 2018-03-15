В Омске рынок ипотеки вырос на 50 процентов

Между тем еще полгода назад за жителями региона числилось 53,4 миллиарда рублей жилищных кредитов, а рынок недвижимости пребывал в стагнации.

В результате в Прииртышье сформировался избыток готового жилья. За последний год в Омске вдвое упали объемы строительства. По данным Росстата, стоимость квадратного метра в новостройках Омской области снизилась с 42 тысяч рублей в конце 2016 года до 40,7 тысячи в конце 2017-го. Стоимость квартир на вторичном рынке недвижимости упала почти на две тысячи рублей за «квадрат». Процентные ставки также перешли в зону снижения. Жилищное кредитование стало доступнее. Это существенно оживило банковский сектор. По данным экспертов, в 2017 году омичи оформили почти вдвое больше ипотечных займов, чем в 2016-м.

— Стоимость ипотеки в Омской области уменьшается вслед за ключевой ставкой, которая в прошлом году составляла десять процентов годовых, а с 12 февраля совет директоров Банка России установил ее в размере 7,5 процента. Снижение ставок стало главным инструментом банков в борьбе за ипотечных заемщиков, — сообщила корреспонденту «РГ» управляющая отделением Омск Сибирского ГУ Банка России Анастасия Костромина

В Центробанке ожидают, что позитивные тенденции ипотечного рынка сохранятся. На дальнейшее изменение ипотечных ставок в 2018 году будет оказывать влияние новая льготная государственная программа субсидирования ипотечной ставки. В Омской области на эти цели заложено 360 миллионов рублей.

Строители надеются, что бюджетные вливания изменят ситуацию в отрасли уже в ближайшее время. Цены на первичном рынке жилья подросли за минувшую неделю на 0,3 процента.

Между тем Средняя величина ипотечного кредита в Омской области в 2017 году практически не изменилась и составила 1,46 миллиона рублей. Средний срок кредита — шестнадцать лет.