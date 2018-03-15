В 2017 году предприятия в Прикамье задолжали работникам почти 900 млн руб.

В 2017 году прикамские предприятия задолжали зарплату своим работникам на сумму более 899 миллионов рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.

«В прошлом году на исполнении в подразделениях судебных приставов находилось 5 674 производств о взыскании задолженностей по зарплате. В среднем на одно исполнительное производство приходится более 158 тысяч рублей долга. Мерами принудительного исполнения с организаций-должников в 2017 год взыскали более 462 миллионов рублей. Это позволило завершить фактическим исполнением 2 600 исполнительных производств», — рассказали в ведомстве.

В пресс-службе краевого УФССП добавили, что за год сумма долга по зарплатам выросла более чем в три раза. Для сравнения, в 2016 году судебные приставы в крае возбудили 5 557 исполнительных производств на сумму более 297 миллионов рублей.